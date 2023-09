Star Wars, c'è spazio per la redenzione di Shin negli ultimi episodi di Ahsoka?

La serie Ahsoka è sicuramente una delle produzioni legate al franchise di Star Wars più ambiziose mai portate sul piccolo schermo. Il sesto episodio è stato, a detta di molti appassionati, una delle cose migliore mai realizzate legate a questo universo. Ma a quanto sembra le sorprese non sono ancora finite.

C'è infatti da dire che in Ahsoka abbiamo avuto modo di conoscere un gruppo di antagonisti decisamente interessanti, che non si limitano ad essere chiaramente solo dei puri cattivi, ma che lasciano spesso intravedere qualcosa che porta il pubblico a chiedersi se magari, forse, ci possa essere una possibilità di redenzione in loro.

Tra i predestinati dal pubblico c'è stato sicuramente Baylan Skoll, il quale nonostante i suoi metodi ha sempre mostrato una certa riluttanza nel compiere determinate azioni. Tuttavia rispetto a ciò che abbiamo visto nell'ultimo episodio, un suo passaggio verso il lato chiaro della forza non sembra realistico.

Molto più ambigua è la faccenda invece dal punto di vista di Shin Hati, il personaggio interpretato da Ivanna Sakhno. Quest'ultima infatti una volta arrivata alla fine della scorsa puntata, è apparsa decisamente più riluttante e comprensiva di quanto gli spettatori abbiano visto in passato, tanto da far pensare ad una sua sicura redenzione in futuro.

Voi che ne pensate? Ecco tutti gli easter-egg dell'episodio 6 di Ashoka. Oltretutto, ecco cosa ha detto Hayden Christensen sulla serie live-action di Clone Wars.