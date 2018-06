Star Wars: ecco quando inizieranno le riprese della serie tv!

Disney e Lucasfilm si preparano ad iniziare la produzione della prima serie tv live-action dedicata a Star Wars, che sarà creata, prodotta e scritta da Jon Favreau.

Secondo una nuova indiscrezione, le riprese per gli episodi della prima stagione della serie tv potrebbero iniziare tra settembre e ottobre 2018.

Le scarse prestazioni al botteghino di Solo: A Star Wars Story potrebbero anche aver rallentato le entrate economiche del più grande franchise di intrattenimento al mondo, ma di certo non hanno rallentato i lavori di di Disney e Lucasfilm, che proseguono per la loro strada alla velocità-luce. Mentre la produzione di Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams sta entrando nel vivo, sono emersi dettagli sugli stand-alone dedicati a Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, la nuova trilogia di Rian Johnson e addirittura un'altra saga di Star Wars sviluppata dagli showrunners di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss.

Con tutta questa carne al fuoco per il mondo del cinema, proseguono anche i piani per il piccolo schermo, con priorità assoluta per la serie di Star Wars destinata a lanciare il nuovo servizio di streaming Disney nell'autunno 2019. Il regista di Iron Man e Il Libro della Giungla ha già scritto quasi tutti gli episodi della serie, le cui riprese inizieranno a breve.

