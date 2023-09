Star Wars, ecco come avviene la trasformazione di Mary Elizabeth Winstead per Ahsoka

Nella miniserie Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead interpreta Hera Syndulla, la pilota Twi'lek di Star Wars Rebels, generale della Nuova Repubblica e madre di Jacen Syndulla. Ma com'è stata possibile questa trasformazione? Lo ha raccontato la stessa attrice, spiegando le sue giornate al trucco, nel corso di una recente intervista al podcast di EW.

Nell'intervista, concessa prima dell'entrata in vigore dello sciopero degli attori, Winstead ha svelato che il processo di trasformazione per renderla Hera Syndulla richiedeva circa un'ora di trucco ogni volta, molto meno di quanto la gente potrebbe pensare.

"Sì, mi piacerebbe che fosse davvero complicato e che si trattasse di un processo di otto ore, ma fortunatamente non è stato così. Sono riusciti a ridurlo a circa un'ora, che è un tempo abbastanza normale per stare seduti sulla sedia del trucco per qualsiasi progetto. Quindi sono stata molto fortunata per questo, credo che tutti abbiano voluto che l'aspetto fosse corretto ma anche che non fosse un processo troppo massacrante per me".

Certo, la Winstead ha notato che il processo non è sempre durato un'ora. Infatti, all'inizio della produzione "era un po' più lungo".

"I primi giorni che sono venuta sul set ho pensato che fosse un po' più lungo. Credo che il nostro primo giorno di prova sia stato di circa tre ore, ma ci hanno lavorato e l'hanno semplificato fino al punto in cui sono arrivata, sono stata dipinta di verde, ho indossato le mie code, ero Hera ed ero pronta a girare".

Le parole della Winstead hanno colto un po' tutti di sorpresa, dato che altre star che interpretano personaggi molto truccati stanno spesso al trucco per più di tre ore. Ad esempio, Zoe Saldaña ha trascorso tre ore e mezza per trasformarsi in Gamora in Guardiani della Galassia. Nel frattempo, la sua collega, Karen Gillan, ha avuto bisogno di circa quattro ore per trasformarsi in Nebula.

I primi sei episodi di Ahsoka sono disponibili in streaming su Disney+.