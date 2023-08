Star Wars, fine di un'era: Disney chiude gli studios di The Clone Wars

La nostra recensione di The Clone Wars 7 evidenzia un finale perfetto per la serie animata di Star Wars, e oggi, a oltre tre anni di distanza dalla conclusione, arriva purtroppo la triste notizia: chiudono gli studios che l'hanno prodotta.

Fondato nel 1994, il Lucasfilm Animation Singapore (anche conosciuto col soprannome di The Sandcrawler, in un chiaro riferimento al veicolo della saga) si trova nell'Eclipse Building, a Fusionpolis. In totale comprende oltre 300 persone impiegati.

"Nei prossimi mesi, ILM consoliderà la sua presenza globale e chiuderà il suo studio di Singapore a causa di fattori economici che influenzano il settore" ha dichiarato Disney. ILM, infatti, ha degli studi anche a Londra, Sydney, Mumbai e Vancouver. I dipendenti risentiranno il meno possibile della chiusura: infatti, l'azienda "dà ai dipendenti il maggior preavviso possibile e offre l'opportunità di trasferirsi in uno degli altri studi".

Così ha aggiunto Luke Hetherington, dirigente e responsabile degli studi ILM di Singapore e Sydney: "Vorremmo ringraziare il governo, l'industria e la comunità di Singapore per la loro collaborazione negli ultimi 17 anni. Siamo stati in grado di formare e impiegare una generazione di talenti della produzione, ma anche artisti degli effetti visivi e animatori. Siamo molto orgogliosi dell'incredibile lavoro svolto dal team di Singapore e non vediamo l'ora di offrire nuove opportunità alle rispettive competenze, così da continuare il loro lavoro innovativo".

Di certo, la serie è rimasta così impressa nell'immaginario collettivo che continua a influenzarlo con tutta la propria forza, anche ora che i rispettivi studios hanno chiuso: per esempio, non perdetevi il fantastico cosplay di Anakis Skywalker di The Clone Wars.