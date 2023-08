Star Wars, che errore: la watchlist di Ahsoka su Disney+ dimentica Boba Fett!

La serie di Ahsoka è sicuramente il prodotto del momento per gli appassionati di Star Wars, lo show promette di portare in live action alcuni tra i personaggi più iconici ed amati di questo universo, che mai prima erano stati incaranti da attori reali, tuttavia per seguire lo show si deve arrivare preparati.

Infatti le vicende di Ahsoka richiedono una conoscenza abbastanza approfondita delle serie di Star Wars: Clone Wars e Rebels, entrambe realizzate da Dave Filoni, il quale è al timone anche di questa nuova produzione.

Proprio perché questa serie è stata ideata e pensata come una sorta di quinta stagione Rebels, il sito ufficiale di Star Wars ha pensato fosse necessario stilare una lista dei "Dieci episodi fondamentali per Ahsoka Tano".

Purtroppo però tra questi manca la sua apparizione nella serie The Book of Boba Fett. Sebbene il suo ruolo in questo show sia minore, e compaia solo per pochi minuti, rappresenta comunque la sua prima interazione live-action con un giovane Luke Skywalker interpretato da Mark Hamill.

Oltretutto questa, all'apparenza "minore", comparsata, rivela anche la sua amicizia con il giovane maestro Jedi, di cui fino a quel momento nessuno era realmente a conoscenza.

Voi cosa ne pensate? Credete fosse necessario inserirlo nella lista? In attesa di vedere che strada prenderà questo nuovo spin-off, ecco le prime recensioni di Ahsoka. Oltretutto, sapevate del razzismo verso John Boyega?