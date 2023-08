Star Wars, Ewan McGregor ama troppo Obi-Wan Kenobi: 'Ha molte idee per la stagione 2'

Il ritorno di Obi-Wan Kenobi nel futuro di Star Wars è ancora incerto, ma quel che è sicuro è che se dipendesse da Ewan McGregor la piattaforma di streaming on demand Disney+ avrebbe annunciato Obi-Wan Kenobi 2 già da un bel pezzo.

Addirittura, come si legge sulle pagine di The Hollywood Reporter, che ha intervistato la regista della prima stagione di Obi-Wan Kenobi Deborah Chow, a quanto pare Ewan McGregor iniziò a condividere idee su Obi-Wan Kenobi 2 già pochi secondi dopo l'ultimo ciak della prima stagione della serie. Stando alla Chow, la regista non ha avuto neppure il tempo di togliersi le cuffie che l'attore letteralmente la assalì per commentare insieme a lei il futuro di Obi-Wan Kenobi.

"Mentre Ewan ed io stavamo finendo la nostra ultima ripresa della prima stagione con i ragazzi della seconda unità, ricordo che mi stavo letteralmente togliendo le cuffie e all'improvviso lui mi si para davanti e inizia a propormi una valanga di nuove idee per la seconda stagione", ha ricordato la regista. "In effetti c'è un gap di 10 anni da coprire nel passato di Obi-Wan Kenobi, tra la nostra prima stagione e il film Una nuova speranza, e non credo che una nuova stagione sia totalmente fuori dall'ordine delle cose. Siamo di fronte ad una situazione da 'mai dire mai', anche se la nostra storia è sempre stata pensata come una mini-serie limitata fin dall'inizio."

Da quel che sappiamo, al momento è improbabile che Lucasfilm annunci Obi-Wan Kenobi 2, ma viceversa non è da escludere un ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan per uno dei prossimi progetti di Star Wars attualmente in sviluppo.

