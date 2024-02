Star Wars, Ewan McGregor ha brutte notizie per Obi Wan Kenobi 2

Ci sono voluti quasi vent'anni per rivedere Ewan McGregor tornare nei panni di Obi-Wan Kenobi. Tanto era trascorso tra Star Wars: La Vendetta dei Sith e la miniserie che lo ha visto protagonista ambientata dopo gli eventi dell'ultimo film della trilogia prequel. Nonostante il successo dello show, però, McGregor ha brutte notizie per i suoi fan.

Nell'arco di sei episodi, l'interpretazione di McGregor del Maestro Jedi è stata apprezzata da critica e fan e molti hanno chiesto a gran voce una seconda stagione. Sfortunatamente per coloro che ancora nutrono la speranza di vedere arrivare altri episodi, McGregor ha dichiarato che non ci sono state discussioni tra lui e la Lucasfilm in merito a una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi.

"Mi piacerebbe molto realizzare una seconda stagione, ma non se ne parla ancora. Ci sono molte cose in ballo alla Disney", ha rivelato McGregor durante un panel al Göteborg Film Festival.

Nonostante si sia innamorato del personaggio, McGregor ha raccontato che non è sempre stato così. Infatti, l'attore ha affermato che inizialmente è stato difficile convincerlo a salire a bordo di Star Wars: La minaccia fantasma.

"Non pensavo fosse qualcosa tagliato per me. Non pensavo affatto di essere quello che ero. A quel punto credevo di essere un attore alla Danny Boyle. The Beach era più importante e lo dicevo sul serio, non era una battuta. Ho chiesto consiglio a molte persone", ha raccontato l'attore nella sua chiacchierata.

"Sono felice di essere questo personaggio per molte persone, ma quando questi film sono usciti, sono stati accolti davvero male", ha aggiunto. "È stata dura. Il primo è stato stroncato, e abbiamo dovuto farne altri due! È stato strano essere in un film che è stato stroncato così tanto".

È interessante notare che Deborah Chow, regista di Obi-Wan Kenobi, aveva rivelato l'anno scorso che lei e McGregor avevano discusso di molti modi in cui potrebbe svilupparsi il seguito della serie.

"Si pensa sempre di concludere una serie come questa in un modo magnifico, ma invece ci si ritrova in un parcheggio con la seconda unità e quasi nessun altro", aveva spiegato Chow. "È sempre così anti-spettacolare, ma mentre io ed Ewan finivamo l'ultima ripresa in seconda unità e mi stavo letteralmente togliendo le cuffie, lui mi stava già proponendo idee per la seconda stagione. Ci sono altri 10 anni bui con un sacco di storie, e non credo che sia fuori discussione. È una situazione da 'mai dire mai', ma abbiamo davvero concepito questa serie come una serie limitata".