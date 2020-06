Star Wars: Ewan McGregor ha il titolo giusto per la serie su Obi-Wan Kenobi

Continuano le intervista all'interprete di Kenobi in Star Wars: questa volta Ewan McGregor ha scherzato parlando del titolo della serie dedicata alla vita del cavaliere Jedi su Tatooine dopo l'Ordine 66.

L'attore ha discusso della prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars con i giornalisti di Ace Universe, in particolare ha detto la sua sul titolo della serie, che non è stato ancora ufficializzato. Scherzando ha quindi affermato: "Non so se hai visto le fan art, ma c'è questo poster fantastico che hanno chiamato Hello There, ecco è questo il titolo della serie Hello There, The Obi-Wan Kenobi Story. Sarebbe molto divertente, io sceglierei quello". Trovate il poster in calce alla notizia, per chi non conosce il celebre meme a cui si riferisce l'attore, si tratta della frase che ha pronunciato durante il terzo film della saga prequel, "Star Wars: La Vendetta dei Sith", quando Obi-Wan sorprende il suo avversario Grievous.

Non conosciamo ancora molti dettagli riguardo l'opera ambientata su Tatooine durante il dominio imperiale, nelle scorse settimane la regista di Star Wars: Kenobi aveva rassicurato sullo stato dei lavori i fan, preoccupati dalla mancanza di indiscrezioni sulla serie di Disney+. Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre notizie ufficiali a riguardo, magari proprio l'ufficializzazione del titolo dello show.