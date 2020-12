Star Wars, al Late Show l'esilarante anteprima della sigla di Kenobi con Ewan McGregor

La serie su Obi-Wan Kenobi è ormai pronta a partire e rappresenta sicuramente uno dei contenuti più attesi dai fan di Star Wars attualmente in sviluppo per il servizio di streaming on demand Disney+.

La mini-serie, che racconterà la vita del maestro Jedi sul pianeta deserto di Tatooine dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, riporterà Ewan McGregor nell'universo di Star Wars e i fan non vedono l'ora di poter mettere gli occhi sugli episodi che la comporranno. E dato che ogni notizia è accolta da trepidante attesa, Stephen Colbert ha accontentato gli appassionati 'svelando' i titoli di testa dello show.

Con un post su Twitter per fare pubblicità alla prossima puntata del suo celebre programma Late Show con Stephen Colbert, infatti, lo showman ha mostrato un'esilarante sequenza di titoli di testa della serie tv Obi-Wan Kenobi basata sulle note della sigla Cheers in un video-parodia divenuto immediatamente virale.

La trovata è stata escogitata in seguito all'arrivo della notizi che la serie limitata sarà girata a gennaio nella città di Boston, sede del bar di Cheers. Negli orecchiabili titoli di coda di "Kenobi", il cantante pensa di andare "dove tutti hanno nomi strani" e mostra volti noti del franchise come Mace Windu (Samuel L. Jackson) e Boba Fett (Temuera Morrison). È lì che non "dovrai affrontare quell'amico che hai mutilato", riferimento alla feroce lotta tra Obi-Wan e Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

La serie Kenobi è solo uno dei tantissimi progetti attualmente in produzione in Lucasfilm: tra gli altri anche unl prequel di The Mandalorian e un prequel di Rogue One incentrato su Cassian Andor (Diego Luna), ma anche una misteriosa serie tv tutta al femminile.

