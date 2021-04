Star Wars, Ewan McGregor di nuovo come Obi-Wan Kenobi: guardate la barba

Mentre i fan sono impegnati a teorizzare l'arrivo di altri personaggi nella serie di Obi-Wan Kenobi, l'inizio delle riprese si fa sempre più vicino, come potete notare dal look di Ewan McGregor in queste nuove foto.

In calce alla notizia trovate il post condiviso su Instagram dall'account @cyclegardenmotorcycles, una officina in California. Come potete vedere dalle foto, i meccanici si sono incontrati con Ewan McGregor, famoso per la sua passione per le moto, ma i numerosi fan di Guerre Stellari hanno subito notato un dettaglio del look dell'attore: si è fatto crescere la barba nello stesso stile di quella di Obi-Wan Kenobi. Sembra quindi che le riprese della serie di Disney+, che sarà diretta da Deborah Chow, sono ormai imminenti, tanto che Ewan McGregor ha dovuto iniziare a ricreare l'aspetto del celebre cavaliere Jedi.

Purtroppo, non sappiamo ancora quando farà il suo debutto lo show ambientato dieci anni dopo la conclusione de La Vendetta dei Sith, invece nelle scorse settimane era stato condiviso un primo elenco di attori che parteciperanno alle puntate della serie di Obi-Wan Kenobi. In attesa di altre notizie sullo show, vi segnaliamo un nostro riassunto di tutto quello che sappiamo sull'opera dedicata a Obi-Wan Kenobi. Cosa pensate accadrà nelle puntate della serie? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.