Star Wars, Ewan McGregor su Obi-Wan Kenobi 2: 'Fan, scrivete alla Disney!'

Nonostante ci siano poche speranze per Obi-Wan Kenobi 2, Ewan Mcgregor ha inviato un messaggio ai fan per organizzare un appello per la seconda stagione.

L’interprete di Obi Wan è estremamente legato al suo personaggio e alla serie, la cui prima stagione è uscita nel 2022. Per il minishow televisivo non sembra esserci un futuro, ma Ewan McGregor ha fiducia nel suo pubblico. Queste le sue parole ad Attendees:

“In origine doveva essere un film e spesso ho pensato: "aveva senso fare un film?". Ma penso che sia fantastico che l'abbiano fatto in questo modo, e che sia una storia più lunga, e spero che di conseguenza sia più soddisfacente. Abbiamo avuto più tempo per tessere una storia. Speriamo che ne facciano un altro. Potete scrivere tutti alla Disney? Vi darò alcuni indirizzi e-mail alla fine, scrivete solamente: "Cara Disney, per favore, dateci un altro po’ di Obi-Wan Kenobi". Lo stesso Ewan Mcgregor sostiene di avere molte idee per la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi.

Che i sogni dell’attore si possano avverare? Non resta che attendere sviluppi ufficiali, che fino ad ora non sono arrivati. Lucasfilm sembra al momento concentrata su altri progetti, in particolare sul nuovo film “The Mandalorian e Grogu”, oltre che alla nuova pellicola con protagonista Rey.

E a voi piacerebbe vedere una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.