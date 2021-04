Star Wars: Ewan McGregor su di Obi-Wan Kenobi: 'Sono più entusiasta che in passato'

In una lunga interista concessa all'Hollywood Reporter e nella quale ha riflettuto sulla sua carriera, l'attore Ewan McGregor ha avuto modo di parlare dell'attesissima serie tv Obi-Wan Kenobi, nuovo progetto di Star Wars in sviluppo per il servizio di streaming on demand Disney+.

"Sono davvero entusiasta", dice l'attore con gioia. "Forse più entusiasta rispetto ai primi film, perché adesso sono più vecchio - ho appena compiuto 50 anni - e mi trovo semplicemente in una fase molto migliore della mia vita".

McGregor ha rivelato anche di essere stato in trattative per riprendere il personaggio di Obi-Wan negli ultimi sette anni, anche se il progetto non si è mai finalizzato. Inizialmente doveva trattarsi di un lungometraggio, fino a quando Solo: A Star Wars Story nel 2018 ha fatto registrare prestazioni di box office inferiori alle aspettative e Disney e Lucasfilm sono passati allo streaming, una mossa vincente considerato il successo di The Mandalorian. Ma l'attore aveva giurato di mantenere il segreto, e lo ha fatto fino all'annuncio ufficiale.

"Vedevo un sacco di roba sui social media, cose come: 'Sarà meglio che abbiano scelto Ewan per il ruolo di Obi-Wan!' e io non potevo dire nulla".

Tutti e sei gli episodi di Obi-Wan Kenobi saranno scritti da Hossein Amini (sceneggiatore di Drive di Nicolas Refn con Ryan Gosling) e diretti da Deborah Chow, regista canadese che ha già diretto due episodi di The Mandalorian. Ed è già stato annunciato - con grande entusiasmo da parte dei fan - che la prima stagione vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni del giovane Darth Vader.

Sebbene le riprese principali non siano ancora iniziate, McGregor dice di "aver fatto alcuni provini con Deborah e altre persone, e mi sono reso conto che è davvero una brava regista". Quei provini hanno incluso un giovane Luke Skywalker? Ewan McGregor sfoggia il suo famoso sorriso. "Diciamo che è molto possibile, ma chissà. Non lo so."