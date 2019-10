Star Wars: Ewan McGregor parla di come sarà interpretare Obi-Wan Kenobi adesso

La prima volta che Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi è stata nel 1997, all'epoca del primo film della trilogia prequel di Star Wars, quando aveva 28 anni. Vent'anni dopo, l'attore tornerà a vestire i panni del celebre Maestro Jedi, ed ha parlato di come sarà, adesso che come età è più vicino ad Alec Guinness.

L'indimenticabile attore, scomparso nel 2000, ha infatti prestato il volto a Obi-Wan nei primi storici film di Star Wars, e McGregor, dopo aver interpretato il ruolo in giovane età non vede l'ora di scoprire come sarà la sua parte adesso che il personaggio sarà ancora più maturo. Ne ha parlato in una recente intervista, durante la promozione di Doctor Sleep.

"È molto emozionante per me questa parte adesso che gli sono più vicino in termini di età. Prima la cosa più eccitante era stata tentare di interpretare un giovane Alec Guinness. Studiare il suo lavoro e la sua performance in Star Wars, e poi recitare come se fossi una sua versione più giovane. Quello e i combattimenti con le spade sono stati davvero divertenti da imparare. Questa volta sarò molto più vicino a lui con gli anni, e sarà interessante. Sapete quando è ambientata la storia, sarà emozionante."

Che ne pensate dell'attore? Cosa vi aspettate dalla serie TV sul personaggio di Obi-Wan Kenobi? A proposito, sapevate che in origine Kenobi sarebbe dovuto essere un film?