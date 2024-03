Star Wars, Ewan McGregor ha regalato alla figlia uno 'spazzolino laser'

Vi siete mai trovati nella situazione di provare imbarazzo per un'idea dei vostri genitori? Siamo sinceri: sono in pochi a poter dire di essersi salvati da situazioni del genere, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza. E se vi dicessimo che problemi simili toccano anche a chi ha un padre celebre come Ewan McGregor?

Mentre arrivano notizie negative sulla possibile seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, infatti, a far parlare di sé sui social è Clara McGregor, primogenita del nostro amato jedi: la nostra Clara ha infatti fatto presente a suo padre di aver bisogno di un nuovo spazzolino da denti, ma quello con cui il buon Ewan si è presentato non era decisamente quello che sua figlia si sarebbe aspettata!

Tramite il suo profilo Instagram, McGregor junior ha infatti mostrato ai suoi follower un meraviglioso spazzolino da denti 'laser' targato Star Wars, con tanto di luci, suoni e immagine di papà Ewan stampata sulla confezione: "Nota per me stessa: non affidarti ai tuoi genitori quando gli dici che c'è bisogno di avere qualche spazzolino da denti in più a casa" scrive Clara McGregor nella storia pubblicata in queste ore. Certo, la questione può essere guardata anche da un'altra prospettiva: siamo proprio sicuri che quello non sia lo spazzolino da denti più bello del mondo? A voi i commenti!