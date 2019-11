Star Wars: Ewan McGregor ricorda entusiasta un momento 'alla William Shatner'

Ewan McGregor qualche mese fa ha partecipato al D23 Expo, durante il quale è salito sul palco e ha annunciato ufficialmente una nuova serie tv su Obi-Wan Kenobi. La reazione della folla gli ha ricordato esattamente il motivo per cui era così entusiasta di riprendere il ruolo nel franchise, un momento vissuto anche da William Shatner in Star Trek.

"Ho avuto un momento 'alla William Shatner'" ha dichiarato McGregor a Jimmy Kimmel "William Shatner ha scritto un libro intitolato Get a Life, in cui descrive la sua vita in un posto difficile e la sua prima esperienza in una convention. Nel suo caso, una convention di Star Trek, ed è stato travolto da questo senso d'amore della gente che gli ha cambiato la vita. Ha scritto questo libro su questo".



Ewan McGregor ha interpretato per l'ultima volta Obi-Wan Kenobi in Star Wars: La Vendetta dei Sith, nel 2005, e da quel momento si sono sprecate le speculazioni sul suo ritorno nel franchise. Tutto ciò non si è concretizzato finché la Disney non ha acquisito LucasFilm, costringendolo a mantenere segreti i colloqui con lo studio per diversi anni. Poi quel momento sul palco, insieme a Kathleen Kennedy, presidente di LucasFilm, dove McGregor ha sentito tutto l'amore e la passione dei fan nei suoi confronti:"Sono salito sul palco e sono stato accolto da quel rumore d'entusiasmo che mi ha cambiato la vita ed è stato un grande momento per me. Un vero momento 'alla Shatner'".

Kimmel è rimasto sorpreso dal fatto che McGregor abbia letto il libro di Shatner:"Benedico Ahmed Best, che ha interpretato Jar Jar Binks, per averlo ordinato sul set di Star Wars e poi l'abbiamo letto. Mi piaceva l'idea di un libro di William Shatner che s'intitola Get a Life". McGregor inoltre ha parlato anche di come sarà interpretare Obi-Wan adesso e ha confermato che la serie doveva essere un film.