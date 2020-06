Star Wars, Ewan McGregor stuzzica i fan su Kenobi: 'Sarà più divertente dei prequel'

In attesa di scoprire il titolo della serie tv su Obi-Wan Kenobi di Disney+, e quando potranno iniziare effettivamente le riprese, Ewan McGregor ci fa sapere che girarla sarà probabilmente uno spasso, e c'è un motivo in particolare.

Durante una conversazione online con il circuito di convention ACE Universe, McGregor ha infatti spiegato che parte del divertimento deriverà dall'utilizzo delle nuove, imressionanti tecnologie.

"Penso che mi divertirò molto di più nel girare la serie" afferma l'attore, facendo un paragone con i metodi utilizzati per girare la saga prequel "Il primo film lo girammo su pellicola, mentre il secondo con le nuove (per quei tempi) telecamere HD. La tecnologia dell'epoca era più primitiva. E quindi tecnicamente era tutto abbastanza complicato. C'erano tutti qui blue screen e green screen, ed era difficile immaginarsi le cose".

Ma ora ne è passato di tempo da allora, e la tecnologia si è evoluta.

"Nel frattempo, però, ci sono stati così tanti progressi, e molto di quello che voi vedete è anche quello che vedremo noi sul set. Non so se avete visto il dietro le quinte di The Mandalorian, dove usano quello schermo così incredibile. Non saprei dirvi come funziona, ma è fantastico. E quando sei sul set, vedi davvero il paesaggio. Credo che a noi attori aiuterà molto per far sembrare tutto più reale. Credo che useremo quel tipo di tecnologia" afferma.

Al momento, non sappiamo ancora quando la serie potrà debuttare sulla piattaforma streaming Disney+, ma teniamo le dita incrociate perché sia il più presto possibile (pandemia permettendo, ovviamente).