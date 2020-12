Star Wars: vedremo anche Ezra Bridger in live action? La risposta del doppiatore di Rebels

Tra le tantissime serie Star Wars annunciate da Disney non figura l'atteso sequel di Rebels né un progetto con protagonista Ezra Bridger. Eppure le speranze di vederlo tornare in live action sono grandi.

Considerando l'arrivo di Ahsoka in The Mandalorian, che ha aperto la strada ad una serie basata totalmente su di lei, non è assurdo credere che qualcosa del genere possa avvenire anche con Ezra, un personaggio che potrebbe essere legato proprio alla nuova produzione con Rosario Dawson. I fan avevano già drizzato le antenne dopo il tweet di Rahul Kohli per un possibile casting, e ora anche il doppiatore di Rebels Taylor Gray ha voluto dire la sua:

"Se frequenti questo ambiente da molti anni, vedi accadere cose del genere molto spesso. Non sapevo che i fan stessero facendo proposte per certi ruoli. La differenza principale tra The Clone Wars e Rebels era che il cast era composto quasi interamente da attori e non doppiatori. Io non avevo mai fatto il doppiatore prima. Ricordo di essere andato dalla mia agente per chiederle: 'Significa che se faranno un live-action lo farò io? E lei mi rispose: 'Non ne ho idea'".

L'attore non si è sbottonato sulla questione, ma è evidente che avesse preso in considerazione di apparire anche su schermo fin dal primo momento. Non sarebbe la prima volta che un personaggio animato di Star Wars viene interpretato dal doppiatore: è successo con Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e con Saw Guerrera (Forest Whitake).

Non resta che attendere per saperne di più. Nel frattempo vi ricordiamo che è stato annunciato anche Rogue Squadron con la regia di Patty Jenkins.