Star Wars, Ezra Bridger tornerà dopo Ahsoka? Parla Eman Esfandi

Dopo anni trascorsi ai margini, la serie di Star Wars, Ahsoka, ha riportato al centro della scena Ezra Bridger, lasciando aperte numerose opzioni per il futuro del personaggio, interpretato da Eman Esfandi. Nonostante non sia stata ancora confermata una seconda stagione di Ahsoka, ecco le parole di Esfandi sul futuro del Bridger.

L'evoluzione potrebbe riguardare anche il nuovo film di Dave Filoni, che dovrebbe unire gli eventi di Ahsoka, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew:"Incluso un potenziale sequel e un film, credo che sarò molto coinvolto. Da tutto ciò che ho imparato su Star Wars, su ciò che è canonico al momento e dal modo in cui Dave [Filoni] e tutti gli altri sembrano andare avanti, penso che Ezra svolga un ruolo cruciale, il che è entusiasmante. Come essere umano dico 'Posso recitare! Posso fare la cosa che mi piace. Avrò un lavoro!'. Ma dal punto di vista della storia sembra corretto. Sembra dire 'Si, dovrebbero usarlo. Sarebbe davvero una brava persona da utilizzare per questo o quello'" ha dichiarato Eman Esfandi a The Hollywood Reporter. Anche Hayden Christensen vorrebbe tornare in Star Wars per altri progetti.



Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger nei prossimi progetti legati all'universo di Star Wars?

In Ahsoka, Rosario Dawson interpreta la protagonista, al fianco di Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead nei panni di Hera Syndulla e Ray Stevenson in quelli di Baylan Skoll.



