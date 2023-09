Star Wars, il 'Fallen Jedi' di Ahsoka è davvero quello che credono i fan?

Ahsoka è stata attesa a lungo dal pubblico di appassionati di Star Wars, soprattutto perché si tratta di una sorta di continuazione di Rebels, ed ha il compito di portare per la prima volta in live-action personaggi iconici del franchise, come il grand'ammiraglio Thrawn e non solo.

Quindi nelle ultime settimane, come naturale che sia, si sta sicuramente facendo un gran parlare dello show di Ahsoka, in particolare grazie alle intriganti vicende narrative che coinvolgono sia vecchie conoscenze che figure completamente inedite, come l'inquisitore Marrok.

Proprio a questo personaggio si poteva magari pensare leggendo il titolo del quarto episodio dello show, "Fallen Jedi", eppure forse quest'ultimo è proprio l'unico a cui non rimanda, nonostante si sappia che gli inquisitori sono effettivamente cavalieri Jedi decaduti, al servizio dell'impero.

Ma di chi si tratta allora? Un po' come accadde nel 1999 con Star Wars: La Minaccia Fantasma, in cui solamente nel finale del film si capisce che il titolo si riferisce al diabolico piano di Palpatine, o come successe con Il ritorno dello Jedi, nel 1983, per cui ancora ad oggi si dibatte su chi sia costui, Luke o il redento padre Anakin?

Ragionando in tal senso, e visto anche ciò che accade nella puntata, si potrebbe pensare che il nome dato alla quarta puntata dello show si riferisca proprio ad Ahsoka. Il suo personaggio infatti, nel corso della stagione, ha ribadito più volte il peso della colpa che si sente addosso per il passaggio al lato oscuro del suo maestro.

Voi che ne pensate?