Star Wars, i fan convinti di aver trovato un crossover tra Ahsoka e The Mandalorian

È stata svelata la durata del sesto episodio di Ahsoka. La serie Disney+ sta scatenando speculazioni e teorie da parte dei fan dell’universo di Star Wars, e alcuni utenti sembrano aver trovato una connessione tra Ahsoka e The Mandalorian riguardante Grogu e i Purrgil.

In un episodio di The Mandalorian, Grogu, in viaggio con Din Djarin, vede alcuni Purrgil viaggiare accanto a loro, e ne rimane incuriosito. Un utente ha scritto sulla piattaforma Reddit: “Teoria strana: La scena di Grogu e Mando ci fa vedere #Ahsoka e #Huyang che vengono trasportati nella Nuova Galassia. A prima vista Grogu sembra incuriosito da loro, ma ora penso che sia più che altro lui a percepire Ahsoka la Bianca. Conoscerebbe il suo tocco nella Forza, visto che si sono collegati".

“E se il purrgil che trasportava #Ahsoka e #Huyang fosse lo stesso che abbiamo già visto viaggiare nella stagione 3 di #Mandalorian, e avesse attirato l'attenzione di Grogu perché aveva percepito Ahsoka con loro?” Ha scritto un altro utente.

C’è però chi non sembra pienamente convinto della teoria dei redditors: “Non ne so molto di purrgil, ma penso che sia improbabile che il purrgil che Grogu ha visto sia lo stesso di Ahsoka. Probabilmente ci sono molti purrgil nella galassia!”

La serie è fonte di speculazioni fin dall’inizio, e in particolare sembra aver incuriosito molti l’introduzione del Mondo dei Mondi in Ahsoka e la sua importanza. E voi cosa ne pensate di questa teoria? Vi convince? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti.