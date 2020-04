Star Wars, i fan sono entusiasti per l'annuncio di una nuova serie Disney+

In calce alla news si possono leggere alcuni tweet , che vanno dalla contentezza per una svolta del genere alla perplessità , fino alla constatazione che le donne del franchise Star Wars hanno sempre lo stesso aspetto. Non manca, per fortuna, chi invita a "dare una chance" alla nuova serie, prima di esprimere un'opinione per partito preso.

Tanto è bastato, in ogni caso, per scatenare i fan sui social. In generale, come si può notare dai commenti su Facebook, le reazioni sono positive e si può dire che l'attesa sia già piuttosto alta. Sono nate però altre discussioni sull'opportunità di una serie "al femminile" , scatenando come spesso succede le opposte fazioni.

me: i hate star wars.



lucasfilm: a female-centric show with leslye headland as a writer and showrunner.



me: i never said anything wrong about star wars, star wars is my friend. — clément 🦋 nsfr. (@driversfilm) April 22, 2020

I am VERY glad about the Star Wars news because although I did not watch Russian Doll (because groundhog day situations give me anxiety and I can't watch them) I loved Sleeping With Other People — Ale (@thegoblincity) April 22, 2020

Before people starting rioting about this proposed new female centric Star Wars series, hear me out. We have The Mandalorian and a Cassian Andor and Obi-Wan Kenobi series are in the works supposedly. Let's give this new series a chance, alright? Let us not draw conclusions. — Clone Commander ⁵⁰¹ (@CloneCommand97) April 22, 2020