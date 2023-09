Star Wars, i fan impazziti dopo il live-action di Clone Wars in Ahsoka

Nonostante il suo apporto a The Mandalorian, è con Ahsoka che Dave Filoni ha potuto sbizzarrirsi, inserendo nello show con Rosario Dawson il maggior numero possibile di personaggi e trame che l'universo di Star Wars ha conosciuto soltanto in versione animata. Una testimonianza evidente è l'ultimo episodio dello show.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Ahsoka. Non perdetevi la nostra prima impressione su Ahsoka dopo aver visto i primi episodi.

Nell'ultima puntata della quinta serie live-action dello Star Wars Universe è presente una versione giovane della protagonista, interpretata da Ariana Greenblatt, in una delle sue prime missioni con Anakin (Hayden Christensen) durante le Guerre dei Cloni. Un dettaglio che smentisce quanto dichiarato da Filoni ad inizio anno:"So che la gente pensa sia il contrario, il che per me è affascinante, ma penso che ci siano due modi per vedere la cosa, ovvero che sì, erano personaggi animati ma per me sono solo personaggi. Li conosco, mi piacciono e mi piace vederli in giro. Ma cambia quando si trovano in un mezzo differente; Katee [Sackhoff] ne ha parlato un po', della differenza tra interpretare Bo Katan come doppiatrice e interpretarla fisicamente ed essere presente sul set nei suoi panni, è un'atmosfera diversa. Sono sempre cauto [...]".



Evidentemente Filoni ci ha ripensato e ha stupito i fan. Nella miniserie Ahsoka, Rosario Dawson interpreta la protagonista, al fianco di Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead e Ray Stevenson.

Su Everyeye potete scoprire perché la reunion con Anakin è così importante. Il personaggio è interpretato nuovamente da Hayden Christensen, che ha ripreso il ruolo anche in Obi-Wan Kenobi.