Star Wars, i fan insorgono: 'Perché non fate uno spin-off sulle Corse di Sgusci?!'

Ormai non si contano neanche più i progetti spin-off visti o che vedremo nel franchise di Star Wars. Cloni ribelli e spie ribelli, nuovi Jedi e vecchi Padawan. Ma c'è sempre stato un progetto dall'altissimo potenziale eppure mai realizzato: uno sul mondo underground delle Corse di Sgusci. Lo vedremo mai, si chiedono su Reddit?

Attualmente, il nuovo prodotto della Lucasfilm sbarcato su Disney+ con cui stiamo facendo i conti nelle ultime settimane, con notevole soddisfazione dagli ultimi episodi, è il nuovo spinoff su Obi Wan Kenobi, nonostante si stia prendendo alcune libertà soft dal canone Star Wars. Un titolo sicuramente con grandi ambizioni e che sta riuscendo a soddisfare, ma sono molti altri i progetti minori che non riescono invece ad aggirare lo spettro della delusione. Il fan è cliente e il cliente ha (quasi) sempre ragioni. Perché allora, per una volta, non prestare orecchio a una richiesta che i fan invocano ormai da quando era apparso chiaro che Guerre Stellari si sarebbe espanso a dismisura nelle mani della Disney? Piuttosto che investire milioni sull’hotel di Star Wars già flop?

Quel progetto riguarda le Corse di Sgusci, un mondo underground particolarmente interessante di cui facciamo la conoscenza nel primo capitolo della trilogia prequel, La minaccia fantasma. Per molti uno dei momenti preferiti di tutta la trilogia; per i più dubbiosi, sicuramente il più coinvolgente di tutto il film; per gli irriducibili detrattori, l’unico salvabile di tutto il prequel. Le Corse degli Sgusci (o podracing) insomma, sarebbero in grado di mettere d’accordo tutti e di sviluppare un immaginario, soprattutto estetico, di cui non si è mai capito appieno il potenziale.

Di questo ne è convinto uno dei tanti utenti Reddit che hanno portato avanti una discussione in merito: “Com’è possibile che ancora un abbiamo una serie sul podracing nell'elenco dei progetti? Perché è stato ignorato per vent’anni? Una delle parti migliori e più emozionanti dei prequel (e dei videogiochi) che ha ampliato l'universo in un modo davvero interessante e totalmente estraneo alle guerre. Tonnellate di stravaganti personaggi colorati già solo in quella scena, oltre a spazio infinito per nuovissimi personaggi e design di capsule. Tanto spazio per approfondire la vita quotidiana nell'universo, immaginare gli sport, strisciare nelle discariche per i pezzi di ricambio, scommettere e fare trading e gareggiare con altre squadre”.

Continua la discussione nella pagina del franchise: “Funzionerebbe come una storia di corse, tranne che è Star Wars. Potrebbe trattarsi di una squadra emergente che lotta per entrare nei campionati più importanti, guadagnando premi da piccoli circuiti locali cercando di qualificarsi per le cose da professionista. Non servirebbero nemmeno effetti speciali pesanti se non per le gare reali, che non devono necessariamente essere ogni singolo episodio o sempre interi episodi. Seriamente c'è così tanto potenziale per una serie così divertente e drammatica. Perché il podracing è stato quasi del tutto ignorato per vent’anni???”. Voi che risposta vi date? La vorreste una serie così? Ditecelo nei commenti!