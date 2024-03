Star Wars: i fan hanno già una teoria molto interessante su un personaggio di The Acolyte

Il momento in cui potremo finalmente goderci Star Wars: The Acolyte si avvicina, ma i fan, si sa, non sono esattamente le creature più pazienti del mondo: nell'attesa dell'esordio della serie su Disney+, dunque, ecco che qualcuno prende già a darci dentro con teorie e ipotesi di ogni sorta basate su quanto visto finora.

In molti hanno infatti già cominciato a sezionare frame dopo frame il trailer di Star Wars: The Acolyte rilasciato un po' di giorni fa, notando un dettaglio decisamente interessante: uno dei personaggi presenti in queste prime immagini, infatti, risulta praticamente identico a una nostra vecchia conoscenza.

Stiamo parlando di Plo Koon, jedi presente nella trilogia prequel e in Star Wars: Rebels, nonché vittima dell'Ordine 66: il personaggio in questione sembra effettivamente somigliare un sacco al nostro eroe, che a quel punto finirebbe però per risultare decisamente longevo, essendo The Acolyte ambientata circa un secolo prima degli eventi di Episodio I.

La cosa, comunque, non è impossibile: i Kel Dor vivono in media quanto un essere umano, per cui Plo Koon potrebbe semplicemente essere un individuo decisamente longevo, ma non in maniera completamente irrealistica (se proprio vogliamo soffermarci a parlare di realismo in Star Wars). Sarà davvero lui? Lo scopriremo solo il prossimo giugno!

