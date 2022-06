Star Wars, flop l'hotel da 1000$ a notte: Disney paga ex ospiti per capire il problema

Si chiama Galactic Starcruise, l'hotel a tema Star Wars aperto da qualche mese in Florida che, a parte uno schermo in camera che finge l'oblò di una navicella e qualche pasto dagli strani ingredienti, ha ben poco. Ma costa dai 1.000$ in su a persona. Ovviamente un flop, ma Disney non capisce il motivo e paga gli ex ospiti per farselo dire.

Era arrivata fra grande eccitazione, la notizia dell’apertura di un hotel a tema Star Wars in pieno Disney World (Orland, Florida) che si sarebbe aggiunto ai vari alloggi a tema messi a disposizione dalla località più famosa al mondo per i parchi di divertimento. Poi le prime foto del Galactic Starcruiser di Star Wars – così si chiama l’hotel a forma di navicella spaziale, più negli interni che all’esterno in realtà – che davano l’assaggio di un arredamento effettivamente fedele e inedito, per il livello di cura generale di questi hotel. Era stato annunciato per la primavera di quest’anno, ma già dalle prime settimane di apertura, l’esperienza si è dimostrata un flop.

O meglio, un buon numero di prenotazioni è pure arrivato all’inizio, ma col tempo le visite sono scemate e le recensioni negative si sono susseguite, soprattutto in merito al prezzo, sproporzionato per l’esperienza offerta. Oltre al pernotto di due notti (minimo), il costo includeva cibo e bevande a tema per cinque pasti oltre a varie esperienze interattive: l’addestramento con la spada laser; quello dell’equipaggio di ponte; un’escursione sul pianeta a Batuu (aka, semplicemente, il parco Galaxy’s Edge). Oltre al fatto che tutte le finestre dell’hotel erano sostituite da schermi – ma solo nelle suite più lussuose – che avrebbero dato l’impressione di trovarsi effettivamente nello spazio.

Un’esperienza a 360° insomma, senz’altro coinvolgente, tanto che Disney si è dimostrata molto stupita di fronte a una delusione così cocente da parte degli ospiti. Tanto che è arrivata, secondo quanto riferisce DLnewstoday, a lanciare dei focus group da 90 minuti in cui “pagherà” gli ex ospiti con una carta regalo Disney da 175$ per farsi spiegare, dai diretti interessati, cosa sia andato storto. Per agevolare l’analisi di mercato, la riproponiamo qui: tenendo conto di tutti i servizi messi a disposizione, immaginate che i costi al lancio (per due notti) si aggirassero intorno ai 5000 dollari per una stanza in coppia o 1000 dollari a testa per le famiglie di quattro persone. Molto di più, pare, per le suite con più “finestre” sullo spazio. Nel corso delle settimane i prezzi sono stati ridotti, ma a questo punto lo chiediamo a voi: dove credete sia il problema?

Eloquente, a suo tempo, il commento di The Hollywood Reporter alla FAQ dell’hotel: “Star Wars: Galactic Starcrusier è un hotel? (È “molto più di un hotel” insiste l’azienda). Perché gli ospiti devono indossare un braccialetto in ogni momento? (Aiuta a realizzare la magia dello spazio e quasi certamente non raccoglie un mucchio di dati su di te da monetizzare per sempre). C’è una piscina? (No, la Disney ha realizzato un hotel da 5.000 dollari senza nemmeno una vasca idromassaggio). Puoi rimanere per meno di due notti? (Cosa sei, al verde o qualcosa del genere? Ovviamente no) E uno dei preferiti dalle FAQ: “Star Wars: Galactic Starcruiser porta davvero i passeggeri nello spazio?“.