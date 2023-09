Star Wars, la foto della giovane Ahsoka con Hayden Christensen è adorabile

L'incontro tra Ahsoka e il suo ex maestro Anakin Skywalker è tra i momenti più epici di tutta la saga di Star Wars: anche Hayden Christensen ha festeggiato il suo ritorno come Anakin, sebbene potrebbe non essere l'ultima apparizione dell'attore nella serie TV dedicata ad Ahsoka.

Se i fan sono in delirio e Christensen pure, non poteva che unire le proprie emozioni anche l'attrice Ariana Greenblatt che interpreta la giovanissima padawan Ahsoka. La giovane, infatti, ha condiviso su Twitter una foto insieme a Hayden Christensen ma stavolta senza trucco: "Si può tornare al passato anche solo per una settimana? * chiedo per un amico", si legge nel post della giovane attrice.

Greenblatt è apparsa in Ahsoka nella sequenza flashback di Clone Wars: ma non è la prima volta che l'attrice interpreta la versione più giovane di un noto eroe del grande schermo. Già qualche tempo fa, infatti, Greenblatt è stata una giovane Gamora nell'MCU e come se non bastasse, l'attrice ha interpretato Sasha, figlia di Gloria interpretata da America Ferrera.

Il sesto episodio di Ahsoka è disponibile su Disney+: la nuova puntata, piena zeppa di easter eggs, vede il tanto atteso debutto di Lars Mikkelsen nei panni del Grand'Ammiraglio Thrawn facendo così la storia della saga di Star Wars.