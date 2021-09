Star Wars: un futuro ritorno di Asajj Ventress, la doppiatrice originale è favorevole!

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, la doppiatrice originale di Asajj Ventress si è detta più che favorevole a un suo eventuale ritorno nel ruolo, che si tratti di una nuova storia o un'altra forma per questo affascinante villain dell'universo di Star Wars apparsa nell'ormai non più canonica Clone Wars di Genndy Tartakovsky.

Il personaggio è un'apprendista Sith che fa la sua prima comparsa in Star Wars nella non più canonica serie Clone Wars durata dal 2003 al 2005, ma è poi tornata nella canonica The Clone Wars, dove nella terza stagione sono state anche rivelate le sue origini. Doppiatrice del personaggio fin dagli esordi, Grey Griffin ha parlato di un eventuale ritorno di Ventress nelle storie future di Star Wars.

"Sarei felicissima di ritornare. Sono contenta della Asajj che ho interpretato perché sono una grande fan di Genndy Tartakovsky. E' un genio e mi ha reso parte della creazione di un sacco di cose fantastiche incluse alcune che devono ancora uscire. Non posso dire ancora di che si tratta ma è un progetto in corso in cui ho avuto una bella parte. Sono felice che lui continui a credere in me. Continuo a pensare sia la miglior cosa fatta con Star Wars, forse sono di parte perché ne faccio parte anche io ma ho sempre pensato fosse bellissimo. Il Clone Wars originale per Cartoon Network era così grafico e bellissimo. E' divertente perché i nostri script erano di sole tre pagine, perché c'era molta animazione e non molti dialoghi. In 11 minuti di episodio avevo solo tre battute. Un po' come Samurai Jack. Pochi dialoghi ma animazioni fantastiche. Aajj è sempre stata il mio personaggio preferito, sono aperta a vederla ancora".

Intanto, su Disney+ quest'anno ha debuttato la serie Star Wars: The Bad Batch, sorta di continuazione di The Clone Wars. Il prossimo film di Star Wars a debuttare sul grande schermo sarà il film di Patty Jenkins Rogue Squadron.