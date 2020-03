Star Wars: Galaxy of Adventure, Rey, Finn e Kylo Ren nei nuovi episodi in arrivo

StarWarsKids.com e the Star Wars Kids hanno diffuso in streaming il trailer ufficiale di Star Wars: Galaxy of Adventure, web serie che tratta in versione anime i personaggi della galassia lontana lontana, e in cui vedremo nuovamente i protagonisti di questa ultima trilogia della saga.

La serie non si propone di creare obbligatoriamente nuovi contenuti, ma più che altro di replicare o riprodurre sequenze e dialoghi della saga vera e propria; il particolare stile di animazione, però, consente a un pubblico decisamente giovane di approcciarsi a queste storie da una prospettiva decisamente diversa dalla solita. Nel trailer in questione troviamo tutti i personaggi più amati della nuova trilogia sequel, inclusi quindi Rey, Kylo Ren, BB-8, Leia Organa, che tornano per una nuova serie di cortometraggi.

Lo scorso anno la serie animata partita su StarWarsKids.com e Youtube aveva lo scopo di presentare tutti e sei i film delle due trilogie di Lucas in versione animata. La webseries partita a novembre 2018 ha messo in scena tanti eventi provenienti dai sei film, dando vita anche a bei momenti d'animazione.

"Con Galaxy of Adventure, volevamo realizzare qualcosa che permettesse ai genitori di aiutare i loro figli a compiere i loro primi passi in un mondo più vasto, qualora si sentissero pronti a mostrare ai loro figli i film o a trovare nuovi modi per esplorare questi contenuti", ha dichiarato James Waugh, vice-presidente della programmazione alla Lucasfilm. "Permette anche a noi di tornare ad assaporare certi momenti, a raccontare storie più semplici, senza il bisogno di una struttura narrativa tradizionale, in modo da permettere ai creatori di poter essere più sperimentali. Creare dei contenuti per i ragazzini in questo modo e in questa forma animata unica permette di evolverci e di creare qualcosa di nuovo da ciò che già conosciamo ed in questo modo espandere il potenziale di Star Wars. Speriamo riuscirà anche a espandere gli orizzonti dei giovani nel loro cammino per diventare Padawan e in ultima istanza Cavalieri Jedi".

Star Wars: Galaxy of Adventure comincerà il 13 marzo su StarWarsKids.com e sul canale YouTube Star Wars Kids. Nel trailer possiamo notare anche scene tratte da Il Risveglio della Forza. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo all'altra serie animata di questo universo, Star Wars: The Clone Wars.