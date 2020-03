Star Wars Galaxy of Adventures: Rey e la spada laser di Luke al centro del nuovo episodio

Dopo una clip incentrata su Darth Vader e Kylo Ren, Galaxy of Adventures ci presenta il personaggio di Rey, alla scoperta delle vie della Forza.

Ecco quindi il pianeta di Jakku riproposto in forma animata. La presenza di Rey ci viene anticipata dal riconoscibile tema musicale ideato da John Williams (una delle composizioni migliori della nuova trilogia, a dire il vero) e subito sentiamo la voce di Maz Kenata: "Chiudi gli occhi. Avvertila. La luce." Quindi vediamo una Rey molto più determinata attraversare il deserto in sella al suo speedster, diretta verso il suo futuro e verso la scintillante spada laser un tempo appartenuta a Luke e a suo padre Anakin prima di lui.

Con un salto temporale notevole giungiamo ai tempi di The Last Jedi, nel momento in cui la giovane apprendista porge l'arma al legittimo proprietario, in esilio su Ahch-To. Infine vediamo finalmente la spada in funzione e Rey intenta a brandirla con fierezza.

Galaxy of Adventures è una web series di animazione che si propone di riassumere in video brevissimi le vicende di Star Wars, spesso creando interessanti parallelismi tra i momenti chiave di ciascuna trilogia. Il trailer della seconda stagione di Galaxy of Adventures ci fa capire che il format, pensato soprattutto per i fan più giovani, non si discosterà da quanto visto in precedenza e si baserà sulla volontà di sperimentare forme narrative più semplici e immediate da accompagnare ad un impianto visivo vivace e coinvolgente.