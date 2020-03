Star Wars Galaxy of Adventures riassume il rapporto tra Kylo Ren e Darth Vader

Dopo il trailer ufficiale della seconda stagione di Galaxy of Adventures, il canale Youtube Star Wars Kids si prepara a pubblicare una nuova serie di episodi. In questo caso gli autori hanno scelto di riassumere il complicato rapporto tra Kylo Ren e il nonno Darth Vader.

Come noto, la serie è rivolta principalmente ad un pubblico di giovanissimi, ma i brevi episodi, che hanno il compito di riassumere gli eventi principali delle varie trilogie, finiscono per catturare l'attenzione dei fan di Star Wars di qualsiasi età, grazie ad un'animazione colorata e fedele al canone, e alla scrittura sempre capace di creare interessanti parallelismi tra i film di epoche diverse.

Nell'episodio in questione possiamo ammirare tutto il fascino del lato oscuro, grazie ad un Kylo Ren assorto nella venerazione della maschera del nonno. I due villain vengono messi a confronto mentre compiono la loro dose quotidiana di azioni malvagie e, grazie ad un montaggio che non può che far piacere a chi ama la saga, vediamo prima il combattimento tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi ripreso da Una Nuova Speranza, e subito dopo quello tra Kylo e Luke, avvenuto su Crait ne Gli Ultimi Jedi. Entrambi i personaggi si sono ritrovati a combattere contro il proprio maestro jedi ed entrambi hanno percorso la medesima strada. L'episodio si conclude con Kylo intento ad indossare l'elmo esibito ne L'Ascesa di Skywalker. Cosa ne pensate? È un riassunto soddisfacente di questi episodi chiave?

Chissà se in questa serie ci sarà spazio per la scena tagliata di Kylo Ren in The rise of Skywalker.