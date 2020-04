Star Wars, George Lucas è soddisfatto della stagione 7 di Clone Wars

A quanto pare George Lucas, "padre" del franchise di Star Wars, sta seguendo la settima stagione di The Clone Wars e quello che ha visto finora gli è piaciuto. Lo ha rivelato a Star Wars Holocron Sam Witwer, che nella serie animata presta la voce a Darth Maul.

Secondo Witwer, Lucas è regolarmente in contatto con il produttore esecutivo di Clone Wars, Dave Filoni, dall'inizio della settima stagione, e i suoi feedback sono stati positivi. Naturalmente, il doppiatore spera che anche l'arco conclusivo della stagione, The Siege of Mandalore (che i fan con una petizione vorrebbero vedere al cinema), continui a soddisfare il regista.

"George ha chiamato Dave e ha fatto dei piccoli e piacevoli commenti sugli episodi" ha raccontato Sa Witwer. "Spero davvero, davvero di sentire atri feedback positivi dallo stesso produttore, quando arriveranno."

L'interprete di Darth Maul ha poi spiegato che "Questo show ha un posto così speciale nel cuore di George. Era così felice quando lavorava a questo show, ed eravamo così felici di implementarlo per lui [...] È questo il bello di guardare l'Assedio di Mandalore, perché sembra puro nelle sue intenzioni... È così bello che questa sia l'ultima cosa di Star Wars che ha prodotto George Lucas, l'ultimo Star Wars che ha l'impronta di George. Mi ha fatto davvero piacere sapere che George stava reagendo positivamente [...] e spero davvero che gli piaccia il nostro finale, perché è quello che conta più di tutto."

Star Wars: The Clone Wars è il contributo finale di Lucas a Star Wars. L'ultimo episodio della serie sarà la fine di un'era: quando saranno passati per l'ultima volta i titoli "creato da" e "produttore esecutivo", sarà la fine del coinvolgimento di George Lucas nella galassia lontana lontana. In uno degli ultimi episodi, invece, i fan più attenti avranno notato una citazione di Luke Skywalker.