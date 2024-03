Star Wars, Gina Carano: 'Elon Musk come Batman, mi ha aiutato nel momento del bisogno'

Che tra Gina Carano e Disney le cose non sarebbero finite bene è stato chiaro sin dal primo istante, con la star di The Mandalorian che prese decisamente male il licenziamento dovuto al celebre post in cui paragonò l'essere Repubblicani all'essere ebrei durante l'Olocausto: quello che nessuno immaginava era il coinvolgimento di Elon Musk.

Come probabilmente saprete, Musk ha infatti finanziato Carano per permetterle di fare causa a Disney in seguito al già citato licenziamento: un gesto che l'attrice ha accolto con enorme gioia e gratitudine, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate proprio in queste ore.

"Sono felice del fatto che la gente ora dovrà andare in profondità e prendere sul serio la mia situazione. Dovranno capire, nell'analizzare tutta questa storia, in che modo si è comportata la loro azienda. Analizzando questa storia dovranno essere presi dei provvedimenti per far sì che ciò non possa più accadere ad altre persone dopo di me, ecco perché fare tutto ciò è così importante. Un sacco di miliardari spendono i loro soldi come gli pare, ma investirli per difendere una persona a cui è stato fatto un torto è un gesto nobile. È come se Elon Musk fosse una sorta di Batman" sono state le parole di Gina Carano. Basterà a ribaltare la situazione? Noi staremo qui, in attesa di aggiornamenti!