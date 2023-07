Star Wars, per guardare la serie di Ahsoka bisognerà essere esperti di Rebels?

Il personaggio di Ahsoka Tano è stato creato da Dave Filoni e introdotto ufficialmente in The Clone Wars per entrare a far parte in maniera definitiva del canone di Star Wars. Abbiamo poi visto l'allieva di Anakin Skywalker in Star Wars: Rebels, e ora la rivedremo nella sua serie in live-action, che molti sostengono sia un sequel diretto di Rebels.

Da molti, infatti, è stato indicato che Ahsoka è in sostanza una sorta di Stagione 5 di Star Wars: Rebels, dato che riprenderà molte delle linee narrative lasciate in sospeso dalla serie animata. La star di Ahsoka Natasha Liu Bordizzo ha spiegato quanto sia fondamentale guardare Star Wars Rebels prima della prossima serie in live-action dedicata ad Ahsoka. Parlando con SFX Magazine, l'interprete di Sabine Wren ha sottolineato che i fan non hanno bisogno di vedere Rebels per forza prima di Ahsoka, ma di certo "darebbe più peso al tutto".

"Darebbe più peso a tutto quello che succede, ma va benissimo anche se non l'avete visto". Avete recuperato il nuovo trailer di Ahsoka?

Questo pensiero è in linea con il pensiero dell'ex interprete di Ahsoka Ashley Eckstein, che ha recentemente raccomandato "caldamente di prendersi il tempo di guardare [queste serie]" prima di Ahsoka: "Vi consiglio caldamente di prendervi il tempo di guardare [queste serie]. Perché se non lo fate, vi perderete dei retroscena cruciali che dovete assolutamente conoscere per godervi appieno la serie di 'Ahsoka', che è davvero entusiasmante".

Sempre nell'intervista a SFX, Bordizzo ha aggiunto che quando Ahsoka prenderà il via, nonostante il tempo trascorso tra Rebels e la serie in arrivo, "in cima alla sua mente [del personaggio] ci saranno le stesse cose che c'erano quando Rebels si è concluso":

"Alla fine di 'Rebels' abbiamo trovato Sabine in un momento specifico, quando avevano liberato Lothal e lei aveva appena perso il suo amico. Anche se all'inizio del nostro show sarà passato molto tempo, le stesse cose sono in cima ai suoi pensieri". Vediamo allora come cambieranno i personaggi di Ahsoka rispetto a Rebels.

L'appuntamento è quindi fissato per il 23 agosto 2023, quando Ahsoka debutterà in streaming su Disney+.