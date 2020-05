Star Wars, guardate questo incredibile cosplay di Ahsoka Tano

Sono già passate due settimane dalla sontuosa conclusione di Star Wars: The Clone Wars, arrivata alla sua fine naturale con la settima stagione, eppure i fan della serie animata creata da Dave Filoni non riescono a scrollarsi di dosso forti emozioni e sensazione, tanto da volerle riproporre sotto forma di cosplaying.

Sono tanti, infatti, gli appassionati che si sono riversati in rete per mostrare le loro creazioni/imitazioni dedicate soprattutto al look dell'impavida, volitiva, disciplinata e fortissima Ahsoka Tano, forse il personaggio femminile più amato dell'intera saga di Star Wars insieme alla Principessa Leia. La protagonista di The Clone Wars ha legioni di fan in tutto il mondo ed è persino pronta a sbarcare in versione live-action su Star Wars: The Mandalorian 2, probabilmente interpretata da Rosario Dawson.



È un personaggio ben stratificato e molto caratterizzato, per giunta alieno con i tratti distintivi della razza Torguta, anche se legatissima alla via della Forza dei Jedi e dunque non appariscente, con abiti modesti e una morale praticamente inattaccabile. Per omaggiarla e ricordarne il valore, vogliamo proporvi in basso un cosplayer molto bello a lei dedicato, fedele proprio al suo aspetto.



Vi lasciamo all'immagine e alla recensione di Star Wars: The Clone Wars 7. Fateci sapere cosa ne pensate.