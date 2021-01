Star Wars, Hasbro annuncia le nuove figure di The Clone Wars e di The Bad Batch

A pochi mesi dalla conclusione dell'ottima Star Wars: The Clone Wars 7, Hasbro ha rivelato le nuove figure ufficiali dedicati alla serie animata di Dave Filioni e anche all'ultima e attesissima creazione d'animazione dell'autore, Star Wars: The Bad Batch, in arrivo nel corso del 2021 su Disney+.

Tra le molte serie di Star Wars annunciate durante l'Investor Day Disney 2020 c'è stato spazio anche per le nuove avventure del gruppo di cloni già visti in The Clone Wars. Sebbene sapessimo dell'esistenza della serie già da tempo, Disney ha deciso di pubblicare un esplosivo trailer: oltre ai cloni protagonisti abbiamo potuto ritrovare anche il temibile Imperatore Palpatine e la stessa Fennec.

La vediamo esibire il tipico casco nero e arancione, e a quanto pare prenderà parte agli scontri armati con la sua solita determinazione. Interessante vedere come un simile personaggio sia passato dal live action all'animazione, in un momento in cui avviene perlopiù il contrario: ciò non fa che aumentare la coesione tra gli universi narrativi e ci fa intuire che anche le future serie animate potranno contenere importanti approfondimenti su determinati personaggi.

Dato che The Bad Batch sarà ambientato prima di The Mandalorian è probabile che vedremo una Fennec più giovane, ancora impegnata a costruirsi una fama come letale mercenaria al soldo dei personaggi più potenti della galassia, tra cui gli Hutt. Oltre a lei, ci sono stati dei rumor sul ritorno di Bo-Katan Kryze e non resta che attendere il 2021 per scoprire la verità.