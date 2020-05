Star Wars: Hasbro annuncia nuove straordinarie action figure di The Mandalorian

Una novità è in arrivo per tutti gli appassionati di Star Wars. La Hasbro ha infatti annunciato la messa in vendita di una serie di nuove e bellissime action figure dedicate al franchise creato da George Lucas.

Queste linee sono le prime a presentare un bellissimo packaging del tutto innovativo che ricrea una una fantastica illustrazione quando le scatole sono allineate sullo scaffale come visibile in foto. Oltre a lanciare un riassortimento dei personaggi della Black Series, la Hasbro ha provveduto ad aggiungerne di nuovi alla collezione.

Sono state rilasciate le prime immagini dello Stormtrooper imperiale e del Clone Trooper (Kamino). Troviamo poi Teebo l'Ewok, Luke Skywalker (Snowspeeder), Darth Vader, l'ammiraglio Ackbar e forse la più bella action figure di tutte, quella dedicata al cacciatore mandaloriano in un'armatura completa di Beskar.

Tutti i modellini sono preordinabili sul sito Entertainment Earth al prezzo di 20.99$. Saranno disponibili solo ad Agosto ma, nell'attesa di averli tra le vostre mani, potete godervi la galleria d'immagini qui di seguito. La famiglia di gadget dedicati al mondo di Star Wars continua ad arricchirsi giorno per giorno, e agli occhi più attenti non sarà sfuggito che da alcuni funko pop si possano dedurre spoiler su The Mandalorian 2.

La serie è ormai attesissima e si diffondono quotidianamente moltissime news sui nuovi membri del cast e sui personaggi che vedremo interpretati. Di recente è stato confermato che vedremo anche Timothy Olyphant in The Mandalorian 2. Di chi vestirà i panni? Non ci resta che attendere. Intanto fateci sapere nei commenti quale è la vostra action figure preferita. Siamo certi che andranno a ruba!