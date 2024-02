Star Wars, Hayden Christensen su Ahsoka: 'Tornare è stato un sogno'

Dopo due decenni di assenza dal franchise di Star Wars, Hayden Christensen è tornato a interpretare Darth Vader in diversi progetti ambientata nella galassia lontana lontana. La partecipazione dell'attore ad Ahsoka è stata un sogno che si è avverato e se ne avrà l'occasione vorrà esplorare ulteriormente il periodo di Anakin in The Clone Wars.

"Le scene che ho potuto girare nei panni di Anakin in Ahsoka erano una cosa che non sapevo nemmeno di volere così tanto", ha dichiarato Christensen in una nuova intervista concessa a Empire. "Quando mi stavo preparando per girare Obi-Wan Kenobi, ho iniziato il mio approfondimento su Clone Wars e l'ho adorato. Ricordo di aver pensato: 'Cavolo, sarebbe fantastico vedere alcune di queste cose in live action'".

Anche se ha guardato la serie animata solo negli ultimi anni, era da tempo consapevole di ciò che era successo ad Anakin in quel periodo. "Questo mi è stato descritto da George Lucas quando stavamo girando Episodio III, le cose che stavano accadendo tra Episodio II e III. Così, quando Dave Filoni e Jon Favreau mi hanno detto che volevano esplorare un po' di questo aspetto, ho accettato con piacere. E mi è piaciuto molto come è venuto fuori".

Lo sviluppo della seconda stagione di Ahsoka è già iniziata, anche se non è chiaro se Christensen tornerà ancora una volta a interpretare Darth Vader o Anakin Skywalker durante una serie di flashback di The Clone Wars. Tuttavia, l'attore aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto tornare in futuro.

"Mi piacerebbe fare di più, mi piacerebbe continuare con Star Wars. Vedremo", aveva rivelato Christensen al podcast The Dagobah Dispatch lo scorso dicembre. "Non so cosa ci riserverà il futuro, se si presenterà un'opportunità del genere sarò lì con un grande sorriso stampato sul volto. In caso contrario, sono davvero grato di essere tornato e aver svolto il lavoro che ho fatto, sia in Obi-Wan che in Ahsoka".

Ricordiamo che tutte le storie raccontate in The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka (così come la prossima Skeleton Crew) culmineranno in un film sviluppato da Dave Filoni e che arriverà nelle sale cinematografiche prossimamente. La Stagione 4 di The Mandalorian, invece, è stata rimodellata nel film The Mandalorian & Grogu.