Star Wars, Hayden Christensen compare nell'episodio 4 di Ahsoka?

Ahsoka sta avendo il fondamentale compito di unire il mondo live-action con quello animato attraverso storie e personaggi. Il quarto episodio ha segnato un ritorno attesissimo dai fan. Nonostante il personaggio sia già stato visto in un'altra serie, vederlo qui ha un sapore particolare.

Secondo molti Ahsoka sarebbe una serie migliore di Obi Wan Kenobi anche per il modo in cui sta trattando uno dei cameo più importanti e significativi del franchise. Insomma, dopo averlo visto nella serie con protagonista il maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor sembrava quasi necessario vedere Anakin Skywalker anche qui, nel prodotto che racconta la storia di quella che era la sua padawan e allieva prediletta.

Il modo in cui viene presentato il personaggio ha lasciato senza fiato moltissimi fan e, probabilmente, aprirà la strada anche ad altre comparsate nei prossimi episodi. La presenza di Christensen nella serie era già stata resa nota nel 2021, addirittura prima che venisse annunciato il suo ruolo in Obi Wan Kenobi. La produzione ha deciso di dare un ruolo di risalto all'attore anche nei titoli di coda dell'episodio, inserendolo alla fine, come molto spesso si fa per attori noti che ricevono ruoli importanti ma dal minutaggio minore rispetto ai protagonisti.

Per scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi sveliamo la nostra recensione dei primi episodi di Ahsoka. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!