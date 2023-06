Star Wars, Hayden Christensen e Diego Luna sul loro ritorno: 'Un posto speciale nel cuore'

Si torna sempre dove si è stati bene, soprattutto se quel posto è in una galassia molto molto lontana: lo sanno bene Hayden Christensen e Diego Luna che, a distanza di anni, sono tornati (e in grande stile) nell'universo di Star Wars.

L'avventura di Christensen è iniziata nel 2002 in Star Wars: L'attacco dei cloni nei panni di Anakin Skywalker, per indossare qualche anno dopo i panni di Darth Vader in Star Wars: La vendetta dei Sith e infine Christensen è l'iconico Obi-Wan Kenobi nell'omonima mini serie di Disney+. Diego Luna, invece, è Cassian Andor in Rogue One: A Star Wars Story e torna a reinterpretare il personaggio nella serie TV Andor che a breve tornerà con la seconda stagione che ripercorrerà i giorni fino agli eventi di Rogue One.

Entrambi gli attori hanno parlato del loro ritorno in Star Wars nel corso del panel "Actors on Actors" di Variety: "Pensavo che i miei giorni di Star Wars fosse finiti - ha detto Christensen - e poi ho ricevuto una telefonata che mi invitava a tornare. Immagino che forse hai avuto una cosa simile quando hai finito Rogue One", ha chiesto Obi-Wan Kenobi a Luna: "Era uno scherzo sul set e come tale non l'abbiamo mai preso sul serio - ha risposto Diego Luna - Non sapevamo se il film sarebbe piaciuto o se saremmo stati noi il film che nessuno andava a vedere. Ho dovuto aspettare l'uscita del film per capire che c'era spazio per realizzare altri progetti".

Per Christensen, che nella mini serie ha ritrovato il legame con McGregor, il franchise di Star Wars occupa uno spazio speciale nel suo cuore: "Mi è piaciuto tornare ad essere di nuovo un fan e guardare queste storie come tutti gli altri. Ma c'era una parte di me che non ne era soddisfatta. Quindi, quando ho ricevuto la chiamata, è stata una decisione molto semplice. E il fatto che fosse lo show di Obi-Wan con Ewan McGregor, che è un mio caro amico, e che avrei potuto brandire di nuovo una spada laser con lui, è stato un invito elettrizzante".

Una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non è stata ancora ufficializzata, ma si vocifera uno spin-off su Leia mentre Andor 2 uscirà nell'estate 2024.