Star Wars, Hayden Christensen festeggia il ritorno di Anakin in Ahsoka

Hayden Christensen è tornato come Anakin Skywalker negli ultimi due episodi di Ahsoka, a un anno di distanza dal suo ritorno nel ruolo in Obi-Wan Kenobi. Questa volta però il personaggio è comparso in un'altra dimensione, il Mondo tra i Mondi che ha fatto il suo esordio in live-action. Un nuovo dietro le quinte ci mostra l'entusiasmo dell'attore.

Un sorprendente video dietro le quinte vede infatti Hayden Christensen celebrare il suo trionfale ritorno nell'episodio 5 di Ahsoka. Christensen ha deliziato gli spettatori quando è apparso nel finale dell'episodio 4 e l'interprete di Anakin Skywalker ha avuto molto screentime per brillare nel quinto episodio. Questo è stato motivo di celebrazione tra gli spettatori sin dalla prima puntata, insieme ad altre emozioni come il debutto in live-action dell'era delle Guerre dei Cloni, compreso l'Assedio di Mandalore.

Christensen afferma di essersi sentito "molto grato" per l'opportunità di indossare nuovamente i panni di Anakin, soprattutto al fianco dell'amica di lunga data Rosario Dawson. L'attore ha interpretato per qualche episodio Anakin Skywalker nella serie Obi-Wan Kenobi del 2022, accanto a Ewan McGregor, ma la sua apparizione in Ahsoka gli ha permesso di passare molto più tempo sullo schermo nei panni dell'amato personaggio di Star Wars.

Negli anni successivi all'uscita della trilogia prequel di Star Wars, Christensen è diventato niente meno che un idolo del franchise. Non è sempre stato così, poiché l'attore è stato oggetto di pesanti critiche da parte di molti spettatori e fan di Star Wars al momento del debutto dei prequel.

Quelli che sono cresciuti con i prequel hanno finalmente potuto far sentire la propria voce, sono stati in grado di elogiarlo come merita, commuovendolo persino fino alle lacrime alla Star Wars Celebration del 2022. Anakin è stato riconosciuto come il vero Prescelto della saga degli Skywalker, e di conseguenza Christensen come il Prescelto degli attori di Star Wars.

È possibile che l'episodio 5 di Ahsoka non sia l'ultima volta che gli spettatori vedranno l'Anakin di Christensen nella serie. Scoprite quanto durerà l'episodio 6 di Ahsoka.

Alcuni dialoghi non utilizzati della voce di Christensen nei trailer lasciano intendere che Anakin potrebbe apparire ancora una volta. Con Ahsoka che ha appena intrapreso il suo viaggio intergalattico per trovare il Grand'Ammiraglio Thrawn ed Ezra Bridger, è possibile che Anakin appaia come un fantasma di Forza per fornire ad Ahsoka incoraggiamento e consigli in quella che probabilmente diventerà una battaglia su larga scala.