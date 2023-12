Star Wars, Hayden Christensen: 'Mi piacerebbe tornare per altri progetti'

Il ritorno di Anakin Skywalker in Ahsoka ha sorpreso piacevolmente tutti. L'attore che interpreta l'iconico personaggio, Hayden Christensen, avrebbe piacere nel reinterpretare nuovamente il suo personaggio in futuro. Lo rivela lui stesso in una recente intervista per Dagobah Dispatch.

"Mi piacerebbe fare di più, mi piacerebbe continuare con Star Wars. Vedremo. Non so cosa ci riservi il futuro, ma se si presenterà un'opportunità del genere, sarò lì con un grande sorriso sul volto. In caso contrario, mi sento davvero grata di poter tornare a fare il lavoro che ho fatto, sia in Obi-Wan che in Ahsoka", ha rivelato l'attore. Insomma, il futuro è imprevedibile, ma Christensen è più che ben disposto a tornare in un nuovo capitolo della saga amatissima.

L'attore ha poi riflettuto sul portare in vita il personaggio: "Volevo davvero dare vita a quello che c'era sulla pagina, quello che Dave aveva scritto era così eccitante. Stavo interpretando versioni di questo personaggio che non avevo mai fatto prima. Quando incontriamo Anakin nel Mondo tra i Mondi, ho potuto interpretare - credo - la totalità di Anakin e Darth Vader. Ho capito tutto quello che ha passato e l'ho fatto, e quando siamo tornati al flashback delle Guerre dei Cloni, è stato fantastico".



