Star Wars, Hayden Christensen non vuole che sua figlia lo veda interpretare Darth Vader

Nel corso di una conversazione organizzata da Variety per il suo format Actors on Actors, Hayden Christensen e Diego Luna si sono confrontati sulle rispettive esperienze nell'universo di Star Wars, con il primo che ha confessato come non sia ancora sicuro di mostrare alla figlia la sua interpretazione di Darth Vader, in quanto potrebbe turbarla.

Anni dopo aver dato l'addio ad Anakin Skywalker nel tragico finale di Star Wars: La vendetta dei Sith, Hayden Christensen ha finalmente avuto la possibilità di immergersi nella parte di Darth Vader nella serie Obi-Wan Kenobi. Per la prima volta, Christensen ha incarnato l'iconico cattivo di Star Wars, mettendolo di nuovo contro il suo ex maestro.

I fan desideravano da tempo vedere Christensen interpretare una versione pienamente realizzata di Darth Vader, ma l'attore non è ancora pronto a mostrare a sua figlia il suo aspetto con maschera e mantello. Durante la conversazione con la star di Andor, Christensen ha infatti dichiarato di non essere ancora pronto a far vedere a sua figlia di otto anni la sua interpretazione di un personaggio così spaventoso.

"Farmi vedere da lei con il [costume di Darth Vader]? Beh, non è ancora successo", ha detto. "Ha otto anni ormai. Non so se potrò aspettare ancora a lungo. So di averla tirata un po' per le lunghe. Sa che sono in Star Wars e che ho interpretato questo personaggio, ma non l'ha ancora visto. Ci sto arrivando. Sto cercando di capire quale sia il momento migliore per introdurle tutto ciò".

Fortunatamente, Obi-Wan Kenobi ha anche dato a Christensen la possibilità di girare alcune scene di nuovo nei panni di Anakin, senza il costume di Darth Vader, e ha potuto portare sua figlia a vederlo girare durante le riprese.

"Ci sono alcune scene inquietanti che sono restio a farle vedere a questa età. Ma è stato davvero bello poter fare la serie di Obi-Wan e portarla sul set", ha detto Christensen. "Non quando ero vestito da Darth Vader, ma quando abbiamo girato la sequenza del flashback e ho interpretato Anakin. Mi ha visto brandire una spada laser con Ewan [McGregor]. Era molto preoccupata per la mia salute. Aveva paura che uno di noi due si facesse male".

Nel frattempo, Ewan McGregor starebbe spingendo per una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, anche se dalla Lucasfilm al momento non fanno trapelare notizie in merito.

C'è sempre la possibilità che il personaggio torni in qualche modo, magari in uno dei prossimi film di Star Wars.

Il prossimo show di Star Wars ad arrivare su Disney+ sarà Ahsoka, con Rosario Dawson nei panni dell'iconico personaggio già interpretato in The Mandalorian e The Book of Boba Fett. La serie arriverà il 23 agosto.