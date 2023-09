Star Wars, Hayden Christensen ha parlato di una serie tv live-action di Clone Wars

Dopo l'emozionate ritorno di Hayden Christensen come Anakin Skywalker in due episodi di Ahsoka, dove abbiamo potuto esplorare anche il passato del personaggio nel periodo delle Guerre dei Cloni, ora scopriamo che la giovane interprete di Ahsoka Tano, Ariana Greenblatt, vorrebbe davvero realizzare una versione live-action di The Clone Wars.

L'attrice Ariana Greenblatt, che ha interpretato la versione adolescente di Ahsoka nel quinto episodio della miniserie, ha rivelato di aver parlato con Hayden Christensen dopo l'anteprima. L'argomento: più Guerre dei Cloni in live-action con Greenblatt e Christensen protagonisti.

Alla notizia, un utente di Twitter ha risposto: "Dopo aver visto Ahsoka ho bisogno che Hayden Christensen e Ariana Greenblatt abbiano una loro serie live-action di Clone Wars. Mio Dio, la chimica tra loro era semplicemente bellissima e straziante". Al che la stessa Greenblatt ha replicato: "Grazie mille per le parole gentili, stasera abbiamo riso e parlato proprio di questo".

In un altro post, l'attrice ha poi descritto la chimica con Christensen sul set di Ahsoka. A un utente che ha scritto: "Non posso sottolineare quanto sia impressionante che Ariana Greenblatt abbia interpretato una giovane Ahsoka mentre era una Ahsoka più anziana e avendo una grande chimica con Hayden Christensen". La risposta della giovane attrice: "Lui è il mio skyguy", richiamando il nomignolo che Ahsoka aveva dato al suo maestro in The Clone Wars.

Nel frattempo, scopriamo se Hayden Christensen farà ritorno nei prossimi episodi di Ahsoka.

Potrebbe davvero esserci una nuova serie di The Clone Wars in live-action? La risposta breve è probabilmente no. La risposta lunga è un po' più complessa. La Disney e la Lucasfilm hanno indubbiamente notato l'ondata di reazioni positive ai flashback in Ahsoka dopo la messa in onda del quinto episodio.

Ma sembra improbabile che si sottopongano allo sforzo erculeo di allestire una nuova produzione televisiva su larga scala per soddisfare queste richieste. Dopo tutto, la realizzazione di una serie televisiva richiede molto tempo e denaro.