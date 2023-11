Star Wars: Hayden Christensen risponde alle lamentele dei fan su Anakin di Ahsoka

Sull'onda del nuovo ruolo ottenuto da Dave Filoni all'interno della Lucasfilm, anche Hayden Christensen si è unito al coro di auguri all storico showrunner e regista del franchise. Christensen ha anche parlato dello sviluppo del personaggio di Anakin Skywalker nella prima stagione di Ahsoka, svelando se quello che vediamo è reale o solo immaginato.

Sembra abbastanza chiaro che il ritorno di Anakin Skywalker in Ahsoka si sia verificato nel Mondo tra i Mondi, ma questo significa che l'eroina di Rosario Dawson si è davvero riunita al suo mentore su quel ponte? Secondo l'interprete di Anakin, probabilmente no. Tuttavia, ha dichiarato a Vanity Fair che è disposto a lasciare la questione all'interpretazione dei fan senza dare una risposta definitiva.

Né Christensen né Filoni risponderanno in merito alla sequenza più pubblicizzata della serie. Vedere Ahsoka in piedi di fronte al suo maestro in live-action è qualcosa che molti fan di Star Wars hanno desiderato negli ultimi dieci anni.

"Questo è il bello di come è costruito l'episodio, secondo me", ha spiegato Christensen. "Inevitabilmente, il pubblico deve interrogarsi su ciò che sta guardando. È davvero questo il Mondo tra i Mondi? Che cos'è il Mondo tra i Mondi? È davvero lo spirito di Anakin Skywalker o è tutto nel subconscio di Ahsoka e stiamo solo percorrendo la strada di mattoni gialli mentre lei annega e lotta per la sua vita? Credo che l'episodio fornisca alcuni buoni indizi, ma non li chiarisce".

La scelta di riportare Hayden Christensen in scena poteva essere controversa. Ma i fan di Star Wars hanno riaccolto l'attore a braccia aperte. Chiaramente, il loro entusiasmo ha commosso Christensen, che riteneva impossibile un ritorno in un momento precedente della sua carriera. Parlando con IGN, il regista Peter Ramsey ha spiegato come si è svolto l'episodio che ha riportato in scena Anakin. Sembra che Dave Filoni gli abbia lanciato una palla veloce che lui ha colpito in pieno.

"Ho detto a Dave [Filoni]: 'Amico, mi hai dato un episodio a prova di bomba'", ha ricordato Ramsey. "Sono stato molto fortunato perché mi è capitato quello in cui tutte le diverse linee narrative della storia convergono e arrivano al culmine. Avremmo dovuto fare davvero un gran casino per non renderlo avvincente".