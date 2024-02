Star Wars, Hayden Christensen tornerà in Ahsoka 2? Le ultime novità

Hayden Christensen tornerà ad essere Anakin Skywalkernella seconda stagione di Ahsoka: l'attore è già comparso nello stesso ruolo nella prima stagione dello show Disney+ insieme a Rosario Dawson e Mary Elizabeth Winstead.

Nella prima stagione di Ahsoka Christensen ha ripreso il ruolo iconico di Anakin Skywalker con un piccolo aiuto da parte della CGI: la presenza di Anakin nella serie è stata fondamentale per il percorso di Ahsoka Tano, interpreta da Dawson. L'idea di far dialogare Ahsoka e Anakin è di Dave Filoni, autore dello show, che in un video promozionale ha dichiarato: "Ho pensato "Beh, c'è un'opportunità". Potrei far incontrare Anakin e Ahsoka. Sarebbe fantastico". L'incontro tra i due ha avuto effettivamente luogo nella serie, nel quarto e quinto episodi della prima stagione.

Anche grazie al ritorno di personaggi leggendari della saga come Anakin, la serie targata Disney+ ha riscosso un grande successo tra i fan ed è stata rinnovata per una seconda stagione. E Hayden Christensen probabilmente ne farà parte: la conferma viene dall'insider Daniel Richtman. Lo stesso Christensen ha espresso il desiderio di tornare a far parte dell'universo Star Wars: "Mi piacerebbe fare di più, mi piacerebbe continuare con Star Wars, ma si vedrà. Non so cosa ci riservi il futuro, ma se si presenterà un'opportunità del genere, la accoglierò con il sorriso. In caso contrario, mi sentirò comunque grato di poter tornare a fare il lavoro che ho fatto, sia in Obi-Wan che in Ahsoka".