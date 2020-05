Star Wars, Hayden Christensen in trattative per tornare in Obi-Wan Kenobi: i dettagli

Come tutte le produzioni cinematografiche e televisive, a causa della pandemia e della quarantena anche quella della serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi è attualmente sospesa, ma l'attesa resta palpabile. Così, mentre i fan hanno realizzato un trailer, si diffondono anche i rumor su un ritorno che avrebbe del clamoroso: quello di Hayden Christensen.

Stando a quanto riporta LRM l'attore, che ha interpretato il giovane Anakin Skywalker negli Episodi II e III della saga cinematografica, sarebbe in trattative per riprendere il ruolo nella nuova serie, il cui debutto dovrebbe avvenire su Disney+ nel 2022.

Non è ancora chiara la portata della parte di Christensen nella serie. Come sappiamo, però, Anakin era già diventato Darth Vader quando Kenobi partì per Tatooine alla fine di La Vendetta dei Sith, per cui probabilmente Hayden Christensen, se dovesse effettivamente partecipare al progetto, potrebbe figurare soltanto in qualche flashback, se non addirittura con un semplice cameo vocale. Dopotutto, la sua è stata una delle voci dei Jedi che hanno "accompagnato" Rey nella battaglia finale del capitolo finale della saga, L'Ascesa di Skywalker.

La serie su Obi-Wan Kenobi, che sarà interpretato ancora una volta da Ewan McGregor, sarà diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) e sarà composta da sei episodi della durata di un'ora. Nella serie non ci sarà invece Jar Jar Binks, come ha confermato lo stesso Ahmed Best, interprete del personaggio in Star Wars.