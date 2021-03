Star Wars Holiday Special e i film sugli Ewok: presto arriveranno su Disney+!

Dopo i mirabolanti annunci dell'Investor Day, è stato rivelato che oltre alla serie Clone Wars del 2003, a breve su Disney+ verranno inseriti anche i film sugli Ewok, la serie animata Ewoks e alcuni spezzoni dello Star Wars Holiday Special/ del 1978.

Queste produzioni entreranno a far parte del catalogo della Casa di Topolino a partire dal prossimo Aprile. In particolare, i due film sugli Ewok sono Caravan of Courage: An Ewok Adventure del 1984 e Ewoks: The Battle for Endor del 1985. Queste pellicole, non proprio canoniche, hanno ispirato gran parte dell'attuale universo di Star Wars. Ad esempio qui sono state introdotti i Blurrg, le creature viste anche in The Mandalorian.

Per quanto riguardo lo Star Wars Holiday invece, su Disney+ vedremo per ora solo The Story of the Faithful Wookiee, che nel 1978 fece conoscere al grande pubblico il personaggio di Boba Fett. Sul servizio streaming dunque non potremo per questo goderci l'intera opera. Inoltre, verranno rilasciate anche le due stagioni della serie animata Ewoks del 1985-86.

Intanto i fan dello Star Wars Universe sperano di vedere presto anche un live action dedicato a Rebels e per molti la star di Aladdin Mena Massoud sarebbe già pronto per vestire i panni di Ezra Bridger per via di un post pubblicato su Instagram.