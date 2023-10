Star Wars, l'honest trailer di Ahsoka prende a spadate la serie Disney+

Ahsoka potrebbe avere una seconda stagione, ma nel frattempo l’honest trailer del canale Youtube Screen Junkies ha deciso di fare a spadate con la prima stagione, senza risparmiare alcuna critica.

Il video, che ricalca ironicamente le sembianze di un trailer ufficiale, critica alcuni dei difetti della serie Tv Disney+, tra cui alcuni dialoghi non esattamente brillanti: “Ciò che fa sentire Ahsoka come se fosse realizzata con la ricetta originale di George Lucas, sono alcuni dei peggiori dialoghi dai tempi di “Non mi piace la sabbia””, così come alcune performance leggermente statiche, alcuni gesti della protagonista estremamente ricorrenti e una trama esattamente non innovativa. Problemi che non necessariamente rovinano la serie o ne abbassano drasticamente la qualità, ma che i ragazzi di Screen Junkies, con cui si può legittimamente non essere d'accordo, hanno sottolineato in maniera divertente e senza alcun tipo di cattiveria.

La prima stagione di Ahsoka (qui potete trovare la nostra recensione della prima stagione di Ahsoka) si è conclusa con l’ottavo episodio, uscito Mercoledì 4 ottobre in Italia, visto da circa 863.000 famiglie, numeri che non indicano un flop eccessivo ma ben lontani da quelli di The Mandalorian (1,5 milioni). Che i difetti indicati dall’honest trailer possano effettivamente aver contribuito al calo di spettatori per il finale della serie? Difatti il primo episodio di Ahsoka aveva debuttato con circa 1,2 milioni di spettatore, per poi subire una contrazione. E voi cosa ne pensate di questo honest trailer? Siete d’accordo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.