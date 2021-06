Star Wars: Il libro di Boba Fett, Ming-Na Wen spiega le differenze con The Mandalorian

Nel corso di una recente intervista, l'attrice Ming-Na Wen ha parlato del suo lavoro nell'attesissima serie Star Wars: Il libro di Boba Fett e delle differenze tra questo nuovo show e la serie principale The Mandalorian di cui infatti costituisce uno spin-off. L'attrice aveva anche scherzato sul fatto di non aver distinto inizialmente i due show.

Alla domanda su quale sarà il tono del nuovo show, l'attrice ha risposto a ComicBook che sarà molto simile a quello già visto e apprezzato in The Mandalorian: "Probabilmente ci sarà qualche somiglianza, in termini di tono, perché Mando è una figura solitaria se escludiamo la sua relazione con Grogu e questa dinamica si ripete appunto tra Boba e Fennec. Penso che creerà una qualità diversa per questo show, questo è tutto quello che posso dire".

Wen ha anche raccontato che mentre girava le sue scene in The Mandalorian non aveva idea che il suo personaggio avrebbe fatto ritorno in futuro: "Oh, diamine, no. Insomma, i fattori determinanti penso siano stati parecchi, intanto ero uno schianto in quel costume. Siccome conosco molto bene questo mondo quando mi proposero il personaggio ho fatto un sacco di ricerche e ho preso ispirazione dal suo nome e lavorato sulla sua acconciatura con Maria e ho scambiato qualche parola con Dave Filoni quando c'era lui alla regia e così ci siamo conosciuti".

"Non avevo idea sarei tornata. Nello show suggerivamo che fosse solo gravemente ferita, ma non mi aspettavo che Boba Fett sarebbe arrivato per salvarla. Mi ha sconvolta. Non me l'hanno neppure detto. Scoprire tutto è stato meraviglioso, una magica sorpresa, come vincere il biglietto d'oro".

Star Wars: Il libro di Boba Fett dovrebbe approdare su Disney+ a dicembre, attualmente invece sono disponibili sulla piattaforma i primi nove episodi di Star Wars: The Bad Batch.