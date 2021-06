Star Wars: Il libro di Boba Fett, Ming-Na Wen: 'non sapevo che stavo girando lo spin-off'

L'universo di Star Wars è in espansione, i progetti live-action in arrivo nei prossimi mesi sono davvero molti e potrebbero aver confuso anche gli attori coinvolti, Ming-Na Wen ha affermato che non si era resa conto che stava girando Star Wars: Il libro di Boba Fett, pensando invece che fosse sul set della terza stagione di The Mandalorian.

Disney e Lucasfilm sono in genere piuttosto bravi a mantenere i segreti sui loro progetti. I loro metodi sono così segreti che Ming-Na Wen ha recitato senza sapere per quale serie stesse lavorando.

"Siamo così riservati su tutto, giusto? Non chiamiamo gli spettacoli, gli spettacoli. I contratti sono sempre con nomi diversi", ha confermato Wen a Digital Spy. "Lo spettacolo ha nomi diversi. Quando mi è stato detto che sarei diventata un personaggio regolare, ho pensato che fosse per la terza stagione di The Mandalorian. E poi quando sono usciti gli script, c'era scritto 301, 302, 303, 304".



Ha aggiunto: "Quindi per due settimane, mentre lavoravo con Temuera Morrison e Robert Rodriguez, non avevo idea che stavo effettivamente girando lo spin-off. Quando la troupe e il cast lo hanno scoperto, stavano morendo, era così folle. Quindi, sì, è stato meraviglioso scoprire finalmente che stavo girando Il libro di Boba Fett. Lo chiamano "The Mandalorian 2.5", in un certo senso. Quindi non mi sbagliavo del tutto".



Inoltre, Wen non sa nemmeno se sarà coinvolta nella terza stagione, come ha ammesso, "Non lo so. Probabilmente lo scoprirete prima di me. Voglio dire, dai, non sapevo nemmeno che stavo girando Il libro di Boba Fett , quindi stai chiedendo alla persona sbagliata".



L'attrice non è sicuramente la sola ad essere confusa da Il libro di Boba Fett, poiché inizialmente i fan credevano che questo sarebbe stato il titolo dato alla terza stagione di The Mandalorian. Invece le due serie sono progetti diversi, ma pur sempre collegati come nella migliore tradizione.



Temuera Morrison recentemente ha svelato in che periodo sarà ambientato Star Wars: Il libro di Boba Fett tuttavia non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per Il Libro di Boba Fett anche se sappiamo che arriverà entro la fine dell'anno.